19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: يُحظر استخدام طائرات “الدرون” و”الفانتوم” للتصوير بالمشاعر وأي نشاطات تتعارض مع الحج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت وزارة الداخلية على لسان المتحدث الأمني اللواء منصور التركي، حظر أي أنشطة أو شعارات تتعارض مع شعائر الحج.

وحذر التركي من استخدام طائرات “درون” أو “الفانتوم” للتصوير في المشاعر المقدسة، مشدداً على أن الأنظمة الوطنية تمنع استخدام هذه الوسائل دون أخذ التصاريح اللازمة من الجهة المختصة.

وأضاف المتحدث الأمني في مؤتمر صحافي حول أعمال الحج عُقد بمقر الأمن العام بمنى أمس (السبت)، أن أعداد الحجاج تجاوزت المليونين من داخل المملكة وخارجها، لافتا إلى أن الجهات المشاركة في خدمة الحجيج على أهبة الاستعداد.

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