أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الرئيس الشيشاني يصل جدة لأداء فريضة الحج
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
ماذا تعرف عن يوم التروية أول أيام الحج؟ | فيد...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ بدأ اليوم الأحد الثامن من ذي الحجة 1439هـ موسم الحج، حيث توافد الحجاج
-
مجهولون يعتدون على رجل أمن بشرطة رنية ويسرقون...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ تعرض أحد منسوبي شرطة رنية بمكة المكرمة إلى اعتداء بالضرب المبرح، وسرقة أمواله،
-
بنوك تؤجل منح “التمويل المسؤول” للأفراد إلى م...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ أجَل عددٌ من البنوك منح القروض لعملائها وفق مبادئ “التمويل المسؤول” إلى ما
-
صور | رئيس ساحل العاج يصل إلى جدة لأداء مناسك...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- وصل، أمس (السبت) رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن عبد الرحمن واتارا إلى مطار الملك