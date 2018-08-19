19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السديس” يوجه بإخلاء صحن المطاف للطائفين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس بإخلاء صحن المطاف للطائفين فقط خلال موسم الحج، وذلك تسهيلاً على الحجاج لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وحثَّ الشيخ السديس الراغبين بأداء الصلوات بالتوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف.

وتأتي توجيهات الرئيس العام إنفاذاً لتوجيه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، واستمراراً في تحقيق الأهداف والفوائد من الإجراءات التي طبقت في المواسم السابقة ومنها إخلاء ساحة المطاف للمعتمرين والطائفين.

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