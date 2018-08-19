19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السودان.. إحباط تهريب عملات أجنبية ضمت أكثر من مليون ريال سعودي إلى الخارج

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت السلطات الأمنية في السودان إحباط عملية تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، ضمت كلا من الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، في ظل أزمة نقص في العملات الأجنبية.

وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إنه تم الاشتباء بعملية تهريب ضمن إحدى شركات الطيران المعروفة، حيث تم تحديد هوية المشتبه به ما استدعى إنزال الركاب وموظفي الطائرة وإعادة تفتيشهم، حتى عثر على الحقيبة مع حاملها واثنين من الموظفين.

وأوضحت في بيان لها اليوم (السبت) أن الحقيبة المصادرة احتوت على نحو 500 ألف يورو، و136 ألف دولار أميركي، و1.2 مليون ريال سعودي.

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