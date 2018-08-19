19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الوليد بن طلال يقدم مليون ريال مكافأة للهلال بعد فوزه بالسوبر

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلن الأمير الوليد بن طلال أمس (السبت) تقديم مكافأة لفريق الهلال، وذلك بعد فوزه في مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد.

وقال الأمير الوليد إنه سيقدم مكافأة تبلغ مليون ريال للنادي بعد تحقيقه الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في لندن.

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