ترامب يعزي أسرتي الشهيدين “ذيب” و”جاسر”.. ويؤكد: لن ننسى عملهما النبيل

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أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برقيتي عزاء ومواساة لأسرتي الشهيدين ذيب بن مانع اليامي وجاسر بن دهام اليامي اللذين استشهدا غرقاً بعد إنقاذهما لطفلين أمريكيين من الغرق في ولاية ماساتشوستس.
وعبر ترامب باسمه ونيابة عن الشعب الأمريكي عن خالص تعازيه لعائلتي الطالبين، منوهاً بالعمل الإنساني الجليل الذي قاما به، ومؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى عملهما النبيل.
كما عبر ترامب عن تمنياته لأسرتي الشهيدين أن تتجاوزا الوقت الصعب الذي تمران به، مؤملاً أن تسهم التضحية التي قدمها ابناهما في منحهم القوة والاعتزاز بعملهما البطولي.