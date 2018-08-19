19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حاج مصري: فقدت أخي و3 من أبنائي في الاعتداء الإرهابي على مسجد الروضة.. واستضافة الملك لي خففت مصابي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

روى والد أحد ضحايا الجمعة الدامية في مصر التي استهدف خلالها مسلحون مسجد الروضة بشمال سيناء عام 2017، تفاصيل مأساوية حول الاعتداء الإرهابي الذي فقد فيه عددا من أسرته، معربا عن شكره لخادم الحرمين على استضافته للحج.

وقال الحاج مصطفى حمدان سلامة (64 عامًا) وفقا لـ”سبق”، إن الإرهاب أفقده ثلاثة من أبنائه بجانب أخيه، خلال هذا اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر، وراح ضحيته 305 شهداء بينهم 27 طفلاً، وإصابة 128 آخرين.

وأعرب عن سعادته باختياره ضيفا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، ضمن أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج، مؤكدا أن مكرمة الملك أدخلت عليه الفرحة والسرور لما يقدمه الملك للمسلمين جميعاً ولمصر خاصة.

وأشار إلى أن تلك الاستضافة خففت عنه مصابه في أخيه وأبنائه الذي راحوا ضحايا العمل الإرهابي الغادر.

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