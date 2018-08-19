أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»دولة تفكر في فرض ضريبة على “عدم الإنجاب”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
قناع يمكّن البشر من العيش في أعماق البحار...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- قد يصبح العيش تحت سطح الماء أمرا ممكنا بالنسبة للبشر، حيث صمم عالم قناعا
-
دراسة: عدم الحصول على قسط واف من النوم قد يؤد...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- يقول باحثون إن البالغين الذين لا يحصلون على قسط واف من النوم أو ينامون
-
احذر.. زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين تزيد...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- تشير دراسة جديدة إلى أن زيادة الوزن للمدخنين الذين توقفوا عن التدخين تعزز مخاطر
-
هذا الهرمون مسؤول عن انتشار سرطان الدم...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن هرمون الإجهاد البشري أو “الكورتيزول” يعتبر عاملاً رئيسياً