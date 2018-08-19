19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زلزال بقوة 6.3 درجة يهزّ جزيرة لومبوك الإندونيسية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، الأحد، جزيرة لومبوك الإندونيسية، بعد أسبوعين من هزة أرضية تسببت بسقوط أكثر من 460 قتيلاً، وفق المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحدد مركز الزلزال جنوب غربي مدينة بيلانتينغ على عمق 7 كلم، وقال سكان من شرق الجزيرة إنهم شعروا بالهزة.

كما صرح أحد السكان ويدعى أغوس سليم لوكالة فرانس برس: “كنت أقود لتسليم مساعدات إلى الذين تم إجلاؤهم، حين أخذت أعمدة الكهرباء تترنح، فأدركت أنه زلزال”، مشيراً: “أخذ الناس يهرعون ويصرخون في الشوارع”.

كذلك أحس بالهزة سكان ماتارام، كبرى مدن الجزيرة، وجزيرة بالي السياحية المجاورة.

وفي 5 آب/أغسطس، أتى زلزال بقوة 6.9 درجات على آلاف المساكن والمباني في لومبوك.

وتقع إندونيسيا، الأرخبيل الذي يضم 17 ألف جزيرة، على “حزام النار” في المحيط الهادىء، المنطقة التي تشهد نشاطاً بركانياً وزلزالياً قوياً.

وتضرب زلازل كثيرة هذا البلد الواقع جنوب شرقي آسيا، لكن معظمها غير خطيرة.

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