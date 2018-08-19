سعودي يتعرض للسرقة في لندن تحت تهديد السلاح.. ويجمع بنفسه لقطات كاميرات المراقبة ليصل لهذه النتيجة

أنحاء – متابعات :-
وثق شاب سعودي قصة تعرضه للسرقة في أحد شوارع العاصمة البريطانية تحت تهديد السلاح، وسعيه الدؤوب إلى الإمساك باللصوص بجمع لقطات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحـادثة.
وقال الشاب ويدعى هيثم إنه كان يمشي ليلا في أحد شوارع لندن وهو يحمل جوّالين وشنطة تحوي مبلغا من المال وكيس العَشاء، ولم ينتبه لاثنين كانا يراقبانه منذ خروجه من المطعم.
وأوضح أن اللصين اقتربا منه وأخبراه أن يلتزم الصمت ويواصل السير، وهما يهددانه بالسكين، ثم أخذا منه ما معه وهربا يركضان، ما دفعه للحاق بهما واستطاع استرجاع الشنطة فقط.
وأبان أنه أبلغ الشرطة ولم يجد التعاون المطلوب على حدّ قوله، ليتتبع أثر المجرمَين بنفسه بتقفي آثارهما واستخراج لقطات الكاميرات الموجودة في محلات ذلك الشارع بالتواصل مع أصحابها بنفسه، حتى وصل إلى لقطة تبيّن صورهما واضحة.
واختتم هيثم أنه ظل على تواصل مع السلطات الأمنية في لندن بعد رجوعه للرياض، حيث زودهم بالصور والمعلومات عبر البريد الإلكتروني، ولكن دون جدوى بحسب قوله.