19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“سيلفي” يجمع وزراء مالية السعودية والإمارات والبحرين والكويت

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

جمعت صورة “سيلفي” وزراء المالية في دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين، أثناء انتقالهم في سيارة وزير المالية البحريني ضمن مجريات اجتماع جمعهم في المنامة قبل أيام.

والتقط الصورة وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة أثناء قيادته سيارته، حيث يتواجد معه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير المالية الكويتي نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات عبيد حميد الطاير.

وكان الوزراء الأربعة قد اجتمعوا في المنامة في 15 أغسطس الجاري للاطلاع على مستجدات البرنامج المتكامل الذي اتفقت عليه الدول الأربع لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.

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