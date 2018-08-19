شاهد.. “السديس” يفاجئ أحد قادة الكشافة ويقبِّل رأسه تقديرًا لجهودهم في خدمة الحجاج

أنحاء – متابعات :-
فوجئ أحد قادة الكشافة بالرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، يقبِّل رأسه، تعبيرًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الكشافة في خدمة الحجاج والمعتمرين.
وأظهرت صورة التقطت خلال لقاء جمع الدكتور السديس مع عدد من قادة الكشافة بمكتبه، السديس يقبِّل رأس قائد الكشافة بعد أن أصر على ذلك.
وقال قائد الكشافة ويدعى خالد الفحام إنه تقدم للسلام على الشيخ السديس وتقبيل رأسه، غير أنه فوجئ بعكس ذلك تمامًا، إذ بادر الشيخ بتقبيل رأسه هو.
وكان الرئيس العام قد التقى بوفد الكشافة السعودية برئاسة نائب رئيسها الدكتور عبد الله الفهد، واستعرض معهم عددًا من القضايا والموضوعات الخاصة بترتيبات الحج.