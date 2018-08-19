19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شجار الزوجين سبب لأمراض الأمعاء والقلب والاكتئاب

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

جملة من المخاطر والأضرار الصحية يتسبب بها الشجار الدائم بين الزوجين، فقد أكدت دراسة أمريكية حديثة أن الزواج السيئ الذي يتشاجر فيه الطرفان باستمرار يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة «تسرب الأمعاء» التي تفرز البكتيريا في الدم وتحفز الالتهابات، وله آثار سلبية خطيرة على صحة الإنسان وفقا لصحيفة «تلغراف» البريطانية.

وأكدت الدكتورة جانيس جلاسير، من مركز ولاية أوهايو الطبي، أن هناك تغيرات تحدث في القناة الهضمية تؤدي إلى الالتهاب والمرض، وذلك عندما يتشاجر الزوجان بشكل يومي، موضحة أن العداء الزوجي يؤدي لحدوث تغييرات فيسيولوجية سلبية، وأظهرت نتائج علمية تطبيقية أن الذين أبدوا سلوكا عدائيا أكثر أثناء المشاجرات كان لديهم مستويات أعلى من تسرب الأمعاء في القناة الهضمية، إضافة إلى مستويات مرتفعة من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، كما أن الخلاف الزوجي يبطئ من التئام الجروح، وربما يصيب بالسكري أو القلب أو الاكتئاب.

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