19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عقب تدهور الليرة وتراكم الديون.. نادٍ تركي يبيع 18 لاعباً مقابل 10 من الماعز

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

اضطر أحد أندية كرة القدم في تركيا إلى بيع عدد من لاعبيه بلغ عددهم 18 لاعبا، من أجل شراء 10 رؤوس من الماعز، وذلك بعد انخفاض قيمة الليرة التركية وتراكم الديون على النادي.

وتناولت وسائل الإعلام التركية والعالمية خبر بيع نادي كرة القدم التركي “غولسبور”، والذي يلعب في أدنى درجات بطولات كرة القدم هناك، 18 لاعبا شابا، من أجل شراء 10 رؤوس ماعز، وسداد ديون تراكمت عليه.

وأوضحت أن النادي الذي يتخذ من مدينة “إسبرطة” جنوبي غربي تركيا مقراً له، تقاضى مبلغ 15 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 2200 يورو، اشترى الماعز بجزء منها، وذلك من أجل تأمين مصدر دخل ثابت من بيع حليبها ولحومها.

رئيس النادي، كينان بويوكليلبلب، أكد أنه كان هناك ضرورة لذلك، فلا يوجد دعم حكومي ولا خاص للنادي، وستكون الماعز مصدر دخل له، وسيفيد المجتمع من خلال إنتاج اللحوم، كما ستحقق له ربحا، متوقعا أن يزيد عدد الماعز إلى 140 رأسًا في غضون 6 سنوات.

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