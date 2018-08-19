أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»عقب تدهور الليرة وتراكم الديون.. نادٍ تركي يبيع 18 لاعباً مقابل 10 من الماعز
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | شاهد كيف مازح وقلد محترف الهلال إدوار...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ مازح محترف نادي الهلال كارلوس إدواردو، المعلق الإماراتي فارس عوض خلال لقاء خاطف
-
مغردون: الإعلام السعودي “ذوي احتياجات خاصة”...بتاريخ
أنحاء – حاتم العطرجي :- استغرب متابعون ضعف التعاطي الاعلامي مع الإنجاز العالمي الكبير للمنتخب السعودي لذوي الاحتياجات
-
كاميرات ساهر تترصد للهلالبتاريخ
أنحاء – متابعات :- تنوعت ردود الفعل بعد لقاء السوبر أمس بين الهلال والاتحاد، ما بين مباركات للهلاليين
-
آل الشيخ: الجمهور سيتابع الموسم الكروي مجاناً...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن الجمهور سيتابع الدوري والموسم بأكمله