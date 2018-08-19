19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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علا الفارس: المحكمة قضت بالسجن 3 أشهر على شخص قاد أحد الحملات المسيئة ضدي

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس إن المحكمة قضت بالسجن ثلاثة أشهر على أحد الأشخاص الذين قادوا إحدى الحملات المسيئة لها إلكترونيًّا.

وأوضحت الفارس أن حكم المحكمة نص على أن عقوبة الحبس لا تُستبدل بغرامة، مضيفةً أنها ستبدأ إجراءات الحق الشخصي ومستمرة في محاسبة الآخرين.

وكانت علا قد أُوقفت عن العمل في مجموعة قنوات “إم بي سي” قبل عدة أشهر وانتقلت إلى قناة “فرانس 24” الفرنسية، وذلك بعد تغريدة لها أثارت الجدل تعليقًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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