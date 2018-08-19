أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»علا الفارس: المحكمة قضت بالسجن 3 أشهر على شخص قاد أحد الحملات المسيئة ضدي
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