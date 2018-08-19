أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فنجان قهوة في مقهى أمريكي يؤجج الأزمة الدبلوماسية بين الصين وتايوان
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
السودان.. إحباط تهريب عملات أجنبية ضمت أكثر م...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أعلنت السلطات الأمنية في السودان إحباط عملية تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، ضمت
-
التحالف يدمر منظومة دفاع جوي في صنعاء كانت تش...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- قالت قيادة التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم (السبت)، إنها دمّرت منظومة دفاع
-
مقتل 35 حوثياً في الجوف.. والتحالف يدمر 5 مرك...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- قُتل 35 من ميليشيات الحوثي بمحافظة الجوف خلال معارك مع الجيش اليمني، فيما دمر
-
وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي ع...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- أعلنت مؤسسة كوفي عنان يوم السبت وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن عمر