19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فنجان قهوة في مقهى أمريكي يؤجج الأزمة الدبلوماسية بين الصين وتايوان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

وجد مقهى تابع لسلسلة Bakery Cafe‏ 85C‏ في ولاية كاليفورنيا نفسه سببا في تأجج الأزمة الدبلوماسية بين الصين وتايوان بعد أن استقبل رئيسة تايوان تساي إينغ وين، وقدم لها فنجان قهوة وحقيبة كهدية.

وأثار انتشار الخبر عاصفة دبلوماسية كبيرة حيث أطلق العملاء الصينيون حملة ‏ لمقاطعة المقهى الشهير، وتم حذفه من منصات الطلبات عبر الإنترنت في كافة المدن الصينية، وذلك على خلفية حساسية الموقف الصيني تجاه جزيرة (تايوان) التي تعتبر نفسها دولة ذات سيادة، ولكنها لم تعلن أبدًا عن استقلالها الرسمي.

واعتذرت سلسلة C Bakery Cafe‏85‏ المملوكة لتايوان، وأعلنت أنها تنأى بنفسها عن آراء الرئيسة التايوانية، والتي تؤيد الاستقلال عن الصين، وزارت المقهى وهي في طريقها لزيارة الحلفاء في أمريكا الجنوبية، لتلقي خطابا هناك، حيث التقط الموظفون معها صورًا سيلفي، وتم رفعها على فيسبوك بواسطة أعضاء وفد الرئيسة.

ومنذ ذلك الحين تتابعت التداعيات الدبلوماسية، حيث حذرت بكين – التي تعمل على عزل الدول التي تعترف بتايوان – من أنها ستقاطع أي شركات تدعم استقلال تايوان، وهو ما سيضر بالشركة التي تحصل على 60% من دخلها من المدن الصينية.

وتعتبر الصين أن الجزيرة جزء من أراضيها، وقد صعدت حملة لعزل تايوان دوليًا منذ تولي الرئيسة “تساي” السلطة في عام 2016، وخضعت شركات كثيرة عالمية بما في ذلك شركات الطيران والفنادق لضغط بكين، بالإشارة إلى تايوان كجزء من الصين، وليست دولة منفصلة.

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