فيديو | أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة

أنحاء – متابعات : ــ
هطلت أمطار غزيرة مساء اليوم (الأحد) على أجزاء من المشاعر المقدسة، في الوقت الذي أصدرت فيه الأرصاد تنبيها يفيد بهطول أمطار قد تسيل على إثرها الوديان في منطقة مكة.
وأظهرت الفيديوهات التي صورها حجاج وموظفون في مكة والمشاعر المقدسة هطول أمطار غزيرة على مشعر عرفات، مصحوبة في بعض مناطقها بزخات من البرد، فيما هطلت أمطار أيضا على مشعر منى.
وكانت الأرصاد قد أصدرت تنبيها أفادت فيه باحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
مراسل #الإخبارية: أمطار غزيرة على مشعر #عرفات pic.twitter.com/B9JRodOaBg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 19, 2018
الان الساعه 7:30 مساء من يوم الاحد الموافق 1439/12/8..
امطار غزيره بمشعر عرفات.اللهم صببا نافعا.. pic.twitter.com/LvsaUbAJvK
— Fozan🇸🇦🇦🇪 (@fozan3535) August 19, 2018