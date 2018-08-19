19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

هطلت أمطار غزيرة مساء اليوم (الأحد) على أجزاء من المشاعر المقدسة، في الوقت الذي أصدرت فيه الأرصاد تنبيها يفيد بهطول أمطار قد تسيل على إثرها الوديان في منطقة مكة.

وأظهرت الفيديوهات التي صورها حجاج وموظفون في مكة والمشاعر المقدسة هطول أمطار غزيرة على مشعر عرفات، مصحوبة في بعض مناطقها بزخات من البرد، فيما هطلت أمطار أيضا على مشعر منى.

وكانت الأرصاد قد أصدرت تنبيها أفادت فيه باحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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