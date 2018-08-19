فيديو | أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة

الان الساعه 7:30 مساء من يوم الاحد الموافق 1439/12/8..

امطار غزيره بمشعر عرفات.اللهم صببا نافعا.. pic.twitter.com/LvsaUbAJvK

— Fozan🇸🇦🇦🇪 (@fozan3535) August 19, 2018