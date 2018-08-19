أنت تتصفح:الرئيسية»فيديو»فيديو | بوتين يكتب تهنئته بالألمانية على سيارة وزيرة خارجية النمسا بمناسبة زفافها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
ماذا تعرف عن يوم التروية أول أيام الحج؟ | فيد...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ بدأ اليوم الأحد الثامن من ذي الحجة 1439هـ موسم الحج، حيث توافد الحجاج
-
-
سعودي يتعرض للسرقة في لندن تحت تهديد السلاح.....بتاريخ
أنحاء – متابعات :- وثق شاب سعودي قصة تعرضه للسرقة في أحد شوارع العاصمة البريطانية تحت تهديد السلاح،
-
فيديو | موقف محرج لوزير الرياضة الأوغندي وهو ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- سقط وزير الرياضة الأوغندي على الأرض أمام الجمهور وهو يحاول أن يركل الكرة بعد