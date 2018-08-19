19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | بوتين يكتب تهنئته بالألمانية على سيارة وزيرة خارجية النمسا بمناسبة زفافها
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فيديو | بوتين يكتب تهنئته بالألمانية على سيارة وزيرة خارجية النمسا بمناسبة زفافها

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