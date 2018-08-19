فيديو | رذاذ الماء يتطاير لترطيب الأجواء على ضيوف الرحمن بمشعر منى

أنحاء – متابعات :-
بثَّ المركز الإعلامي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مقطعا مصورا لكيفية ترطيب الأجواء لضيوف الرحمن بمشعر منى.
وأظهر المقطع لحظات تطاير رذاذ الماء على خيام الحجاج لترطيب الأجواء عليهم، في مشهد رائع يخطف القلوب.
وتداول رواد مواقع التواصل المقطع على نطاق واسع، وأعربوا عن ثنائهم للجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.
رذاذ الماء لترطيب الأجواء على ضيوف الرحمن بمشعر منى.@MakkahAuthority#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/DXMIxUjvt0
— الحج 1439هـ – Hajj 2018 (@HajjMedia) August 19, 2018