19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رذاذ الماء يتطاير لترطيب الأجواء على ضيوف الرحمن بمشعر منى

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

بثَّ المركز الإعلامي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مقطعا مصورا لكيفية ترطيب الأجواء لضيوف الرحمن بمشعر منى.

وأظهر المقطع لحظات تطاير رذاذ الماء على خيام الحجاج لترطيب الأجواء عليهم، في مشهد رائع يخطف القلوب.

وتداول رواد مواقع التواصل المقطع على نطاق واسع، وأعربوا عن ثنائهم للجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

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