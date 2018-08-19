فيديو | سيدتان آسيويتان بالحرم المكي تدعوان لوالدهما بعد عام من وفاته أمام الكعبة عقب أدائه الحج

أنحاء – متابعات : ــ
عرض مقطع فيديو قصة سيدتين من كازاخستان تزوران الأراضي المقدسة حالياً لتأدية مناسك الحج، بعد عام من وفاة والدهما أمام باب الكعبة المشرفة بعد أن أتم مناسك الحج العام الماضي.
وعبرت “ألميرا” “ونور” في الفيديو الذي نشره حساب “التواصل الحكومي” أنهما كانتا تتمنيان منذ زمن طويل تأدية فريضة الحج، غير أنهما لم تتوقعا أن تكون وفاة والدهما بمكة العام الماضي سبباً في حجهما.
وأوضحتا أن والدهما كان ضمن أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج، وأنه قد تم اختيارهما هذا العام من قبل البرنامج لأداء الحج.
وأبانتا أن هذه الفرصة العظيمة هي أفضل ما تركه لهما والدهما، وأنهما ستسألان المولى عز وجل على صعيد عرفات أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يجمعهما به في الجنة.