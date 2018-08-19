فيديو وصور | فك المذهبات الموجودة في كسوة الكعبة استعداداً لاستبدال الثوب الجديد بها غدًا

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كشف مقطع فيديو عن قيام منسوبي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بفك المذهبات الموجودة في كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لاستبدال الثوب الجديد بها غدا.
وبدأ العمل أولا برفع الكسوة من جميع أجناب الكعبة إلى أعلى سطحها، وقيام رئيس خياطي كسوة الكعبة بفك الكسوة، فيما ظهر باب الكعبة مقفلا، في الوقت الذي كانت تُزال فيه المذهبات.
فك المذهبات الموجودة
في #كسوة_الكعبة المشرفة
استعداداً ليوم غد لإستبدالها بثوبها الجديدhttps://t.co/qNcBkg05mL#إعلام_بروح_الحرمين#حج1439هـ pic.twitter.com/3EDVlgLYmr
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 19, 2018