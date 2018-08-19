19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | فك المذهبات الموجودة في كسوة الكعبة استعداداً لاستبدال الثوب الجديد بها غدًا

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

كشف مقطع فيديو عن قيام منسوبي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بفك المذهبات الموجودة‎ ‎في كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لاستبدال الثوب ‏الجديد بها غدا.

وبدأ العمل أولا برفع الكسوة من جميع أجناب الكعبة إلى أعلى سطحها، وقيام رئيس خياطي كسوة الكعبة بفك الكسوة، فيما ظهر باب الكعبة مقفلا، في الوقت الذي كانت تُزال فيه المذهبات.

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