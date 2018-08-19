ماذا تعرف عن يوم التروية أول أيام الحج؟ | فيديو

أنحاء – متابعات : ــ
بدأ اليوم الأحد الثامن من ذي الحجة 1439هـ موسم الحج، حيث توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت بمنى، قبل أن ينطلقوا بعد بزوغ شمس يوم التاسع إلى مشعر عرفات للوقوف به.
سُمي يوم التروية بهذا الاسم؛ لأن الحجيج يتروون فيه الماء ويستقون الماء ليحملوه معهم إلى عرفة ومزدلفة.
يُستحب فيه للحاج التنظف والاغتسال، وأن يأخذ المحرم ما زاد من شعره وظفره من إبطه وعانته إلا إذا كان يريد أن يضحي عند أهله فلا يأخذ.
ويسن التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده، ويصلي الحجيج الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، فيصلون كل صلاة في وقتها إلا المغرب والفجر فلا يقصران، كما يسن الإكثار من التلبية حتى رمي جمرة العقبة.
والحاج المقيم في مكة لا يقصر الصلاة ولا يجعها في منى؛ لاتصالها بمكة المكرمة.
ويُسن لمن تحلل من إحرام العمرة –كالمتمع- ومن أراد الحج وهو في مكة، أن يحرم ضحى يوم التروية من مكانه الذي هو فيه.
ماذا تعرف عن يوم التروية ، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.#يوم_الترويه #حج1439هـ #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/1oEdczhqD3
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 18, 2018