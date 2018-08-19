ماذا تعرف عن يوم التروية أول أيام الحج؟ | فيديو

ماذا تعرف عن يوم التروية ، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.#يوم_الترويه #حج1439هـ #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/1oEdczhqD3

— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 18, 2018