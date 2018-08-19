19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجهولون يعتدون على رجل أمن بشرطة رنية ويسرقون أمواله.. والجهات الأمنية تحقق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

تعرض أحد منسوبي شرطة رنية بمكة المكرمة إلى اعتداء بالضرب المبرح، وسرقة أمواله، من قبل أربعة مجهولين، لاذوا بالفرار عقب ارتكابهم الجريمة.

ووى أحد أقارب الجندي سعود عواض القثامي تفاصيل الواقعة، كاشفا عن قيام شخص مجهول بالتواصل مع الجندي ودعوته إلى إحدى المناسبات، لكن الجندي القثامي رفض لعدم معرفته بهذا الشخص.

وأشار وفقا لـ”سبق”، إلى أن أحد الزملاء طلب من الجندي إحضار غرض له من أحد المتاجر القريبة من مقر عمله بسيارته، لكنه ما إن وصل حتى جاء شخص مجهول وعرف نفسه بأنه من يدعوه للمناسبة وعتب عليه عدم التجاوب.

ولفت إلى أنه بعد هذا اللقاء العابر جاء أربعة أشخاص لا يعرفهم واعتدوا عليه بالضرب وسلبوا ما معه من أموال، وتم نقله لمستشفى رنية، مبيناً أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الواقعة لضبط الجناة.

وأوضح قريب الجندي أن القثامي عُيِّن حديثًا في شرطة رنية، وليس له أي عداوة مع أحد.

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