مغردون: الإعلام السعودي “ذوي احتياجات خاصة”

أنحاء – حاتم العطرجي :-
استغرب متابعون ضعف التعاطي الاعلامي مع الإنجاز العالمي الكبير للمنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي حقق بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.
إذ قال المغرد ماجد: بدون طائرات خاصة ولا مبالغ مالية كبيرة، ولا إعلام كبير، وبهدوء منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة يشرفنا دائما في كل المحافل ويحقق لقب كأس العالم للمرة الرابعة.. فعلا هؤلاء من يستحقون التكريم ألف مبروك للوطن.
وقال المغرد يحيى: بعد إخفاق منتخبنا السعودي الأول في مهمته في كأس العالم في روسيا.. هاهم أبطالنا في منتخب أصحاب الهمم المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة يحصد لقبه الرابع لكأس العالم دون أدنى اهتمام إعلامي.
وقالت المغردة تهاني العوني: عندما تشاهد منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة يقدم أكثر مما يقدمه المنتخب الأول تشعر أن الإعاقة في الطموح وليست في العقول.
ومن جهته قال الإعلامي جمال بنون: أحد الأصدقاء أرسل لي يقول: منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة فاز بكأس العالم.. مساحة صغيرة وأسفل.. بينما مباراة سوبر محلية.. حصلت على ثمانية أعمدة عنوان.. تحياتي للإعلام الرياضي.
وقال المغرد عبدالرحمن المرشد: من المستغرب أن يكون خبر حصول الهلال على السوبر أهم من حصول منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة السعودي على كأس العالم لدى جريدة الرياضية، الخبر الأول رئيسي والثاني في أسفل الجريدة.. نبارك للهلال وفوز مستحق لكن لا تسلبوا البطولة العالمية حقها.
وقال عبدالله الجهبلي: هؤلاء هم من يستحق التكريم والاهتمام الإعلامي.. منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة أبطال كأس العالم للمرة الرابعة.. ألف الف مبروك للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على هذا الإنجاز العالمي المستحق.
وطالت الانتقادات حتى رئيس هيئة الرياضة لعدم حضوره لمباراة المنتخب مقابل حضوره لمباراة السوبر، إذ قالت المغردة وردة الجوري: من العيب يا رئيس الهيئة أن تقبل كأس السوبر وهي بطولة ودية للهلال.. وتترك منتخب الوطن لذوي الاحتياجات الخاصة وهم يتوجون بكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.. ولم تشاركهم حتى بصورة جماعية.
وعلى صعيد التبريكات عبر اللاعب الدولي السابق ياسر القحطاني بقوله: ألف مبروك لمنتخبنا ونجومه فوزه بكأس العالم للمرة الرابعة.. نفتخر بكم نجومنا ونفاخر بإنجازكم.. مبروك للمقام السامي وللأستاذ تركي آل الشيخ وللأستاذ أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية.. وللجهازين الفني والإداري.
وقال إداري المنتخب السابق زكي الصالح: مبروك للوطن فوز منتخبنا الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بكأس العالم للمرة الرابعة.. تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولرئيس هيئة الرياضة.. وللاعبين والجهاز الفني والإداري.
وأضاف الدكتور أحمد المالكي بأن المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة شرف الوطن أعظم تشريف وهذا الإنجاز ليس مستغربا عليهم فهم في كل مرة يلعبون يثبتون للعالم بأنهم الاكفأ وبحمد الله تم تحقيق الكأس لأربع مرات على التوالي هذا دليل على تميزهم وإبداعهم فكل الشكر لهم وبما قدموه.
وفي نفس السياق أضاف صقر خالد بأن هذا الإنجاز وسام على صدر كل سعودي فهم قدموا مباراة كبيرة واستحقوا اللقب بدون منازع وبإذن الله القادم لهم أجمل.