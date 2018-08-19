19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الإحصاء: إجمالي عدد حجاج الداخل والخارج يقترب من المليونين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم الأحد 8 ذي الحجة 1439هـ بلغ 1.966.461 حاجًا.

ونوهت إلى أنه سيتم الإعلان النهائي لإجمالي حجاج الداخل والخارج مساء غدٍ الاثنين (يوم عرفة).

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