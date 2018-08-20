20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»آل الشيخ: إسرائيل لم تمنع 1000 حاج فلسطيني من القدوم للحج بينما دولة أخرى تمنع رعاياها
﻿

آل الشيخ: إسرائيل لم تمنع 1000 حاج فلسطيني من القدوم للحج بينما دولة أخرى تمنع رعاياها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن من المتناقضات قيام دولة بمنع رعاياها من أداء الحج بدعاوى واهية، في الوقت الذي لم تمنع فيه إسرائيل ألف حاج فلسطيني من القدوم للحج.

وأوضح بحسب “الشرق الأوسط”: “شهدنا قدوم 1000 حاج فلسطيني من ديارهم للحج ولم تمنعهم إسرائيل”، فيما إحدى الدول تمنع رعاياها، وزاد: “هذا شأنهم.. وأمرهم إلى الله”.

وأبان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول السبت في مكة المكرمة حول برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تحرص في كل عام على استيعاب أعداد كبيرة من المسلمين حول العالم لأداء الحج.

وأكد أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يعكس اهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز ومحبته للمسلمين في كل أنحاء العالم، ومعايشته لأحوالهم، ورغبته في إتاحة الفرصة لهم لأداء الحج بكل سهولة ويسر.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.