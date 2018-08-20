20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أمن الطرق” يحذر السائقين من تقلبات مناخية بمنطقة مكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

حذر أمن الطرق السائقين من تقلبات جوية، وظروف مناخية مختلفة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على “تويتر”: “يُرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده معظم الطرق بالمنطقة من تقلبات جوية، وظروف مناخية مختلفة”.

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