“الحبسي” يهدي كأس السوبر لوالده: “فرحتك أجمل الأفراح”

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عبّر حارس نادي الهلال الدولي العماني علي الحبسي عن سعادته بتلبية إدارة الهلال رغبته في إهداء كأس السوبر السعودي إلى والده، والذي وجّه له عبارات جميلة.
ونشر الحبسي على حسابه في “تويتر” موجهاً كلامه لوالده مع صورة له وهو يحمل الكأس: “وعدتك قبل 15 عاما بأن أكون عند حسن ظنك، والدي، ومع كل فرحة اتذكر بأن فرحتك هي أجمل الافراح” .
وأضاف: “كل الشكر والتقدير لإدارة نادي الهلال تلبية رغبتي في اهداء كأس السوبر السعودي 2018، إلى الوالد وعائلتي وكل جماهير الزعيم بالسلطنة”.
يُذكر أن الهلال ظفر بكأس السوبر السعودي الذي أقيم أمس السبت في لندن، بالفوز على نادي الاتحاد بهدفين لهدف واحد.