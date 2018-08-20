20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السعودية تدين الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في نيجيريا وإسبانيا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أكدت المملكة، اليوم (الاثنين)، إدانتها واستنكارها للهجومين الإرهابيين اللذين وقع أحدهما في قرية نيجيرية والآخر على مركز للشرطة في إسبانيا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن المملكة تقف مع نيجيريا وإسبانيا في محاربة التطرف والإرهاب الذي يستهدف أمن العالم.

وقدمت المملكة تعازيها لحكومتي نيجيريا وإسبانيا ولأسر ضحايا الهجومين الإرهابيين، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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