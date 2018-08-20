20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة”: فريق طبي ينقذ حاج تركي من بتر قدميه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارة الصحة أن فريقا طبيا من قسم جراحة الأوعية الدموية والداخلية بمستشفى النور التخصصي أجرى عملية جراحية لحاج تركي أنقذته من بتر طرفيه السفليين.

وكان الحاج المريض البالغ من العمر 63 عاما، حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي وهو يعاني من آلام شديدة مع ضعف الحركة والإحساس، وبعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود قصور حاد وشديد بالتروية الدموية للطرفين السفليين بسبب تخثرات دموية وانسداد بالشرايين.

 وتم إجراء عملية استئصال للتخثرات الدموية من شرايين الطرفين السفليين، وتكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض وانضم لبعثته لأداء مناسك الحج.

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