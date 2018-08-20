20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد فراق 7 سنوات.. يمني مقيم بالمدينة يلتقي والدته التي قدمت لتحج ضمن ضيوف خادم الحرمين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

جمع برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين شاب يمني مقيم في المدينة المنورة، ووالدته المقيمة في اليمن، بعد 7 سنوات من الفراق لم يرَها فيها.

والتقى الشاب حمزة الشلبي بأمه‏ في مكة المكرمة، بعد أن كان قد انتقل منذ سنوات من مدينة تعز اليمنية إلى المدينة المنورة للعمل في مجال البناء، حيث منعته الظروف المالية أولا من زيارة والدته في اليمن، ثم صعب عليه السفر عقب اندلاع الحرب والعدوان الحوثي.

وأمضى حمزة فترة الحرب ينتظر أن يزاح الحصار عن مدينة تعز حتى يتمكن من الوصول إلى أمه ليسلم عليها، خاصة بعد أن استشهد اثنان من إخوته واصيب ثالث، في الحرب عقب العدوان الحوثي، ثم كانت المفاجأة السارة عندما تواصل مؤخراً مع أمه فأخبرته أنها قادمة للحج.

وقالت الأم، وفقًا لـ”الرياض”، إنها ستؤدي الفريضة هذا العام في برنامج ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما جعل الابن يتقدم بشكل رسمي للجهات المعنية والحصول على تصريح حج والقدوم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة للقاء أمه بعد فراق طويل .

وبالفعل قابل أمه واحتضنها وقبّل يديها وقدميها، ولم يصدقا أنهما التقيا بعد فراق 7 أعوام، في لقاء جمع الفرح والحزن والدموع الذي أبكى جميع من شاهدهما، فيما شكرت الحاجة أم حمزة خادم الحرمين على الاستضافة لأداء الحج وجمعها في أطهر بقعة على وجه الأرض مع ولدها بعد أن ظنت أنها لن تراه.

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