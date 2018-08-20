20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة اليوم الأحد التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة).

وجاءت حالة الطقس في تلك الأماكن على النحو التالي:

مكة المكرمة : الطقس: سحب رعدية ممطرة, الحرارة :41 د.م، الرطوبة :60%.

عرفات : الطقس: سحب رعدية ممطرة، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة :60%.

منى : الطقس: سحب رعدية ممطرة، الحرارة : 40 د.م، الرطوبة :70%.

مزدلفة :الطقس: سحب رعدية ، الحرارة :41 د.م، الرطوبة : 60%.

المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة :30 %.

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