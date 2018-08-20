20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يتكفل بنفقات الهدي عن جميع الحجاج المستضافين في برنامج الحج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام، والبالغ عددهم 5400 حاج وحاجة ينتمون لـ95 دولة من مختلف أرجاء العالم.

وأكد آل الشيخ أن هذه المَكرمة شملت جميع المستضافين في البرنامج، من أهالي شهداء فلسطين، وأهالي شهداء الجيش والشرطة المصرية، وأهالي شهداء ومصابي الجيش السوداني، وأهالي شهداء الجيش الوطني اليمني المشارك في عاصفتي الحزم وإعادة الأمل، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من أكثر من 94 دولة.

وأشار آل الشيخ إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج بدأت العمل على تنفيذ المكرمة، وجرى إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.

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