20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خلال جلسة استمرت 15 دقيقة فقط.. الحكم بجلد رجل لشربه المسكر وتسببه بحادث في مشعر منى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قضت إحدى الدوائر القضائية العاملة بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، بجلد رجل لإقدامه على شرب المسكر والتسبب في حـادث سير بمشعر منى.

وقالت مصادر إنه خلال مباشرة رجال الأمن لحادث سير وقع بين مركبتين في مشعر منى، اشتبهوا في وضع أحد قائدي المركبتين، ليتبين تناوله للمسكر في استهانة واضحة لحرمة المكان والزمان.

وأوضحت أنه تمت إحالة المتهم لجهة الاختصاص للتحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه بعد تقديم المتهم للمحكمة أصدر القاضي حكمه خلال جلسة استغرقت ربع ساعة فقط، بإدانة المتهم وتقرير الجزاء الرادع بحقه، مع أخذ تعهد عليه بعدم تكرار الفعل.

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