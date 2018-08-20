شاهد.. جموع الحجيج يؤدون صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة بعرفات

أنحاء – متابعات :-
توافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة.
وامتلأت جنبات المسجد الذي تبلغ مساحته (110 ) آلاف متر مربع والساحات المحيطة به التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بضيوف الرحمن.
وتقدم المصلين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطبة عرفة – قبل الصلاة – حث فيها على حمد الله والشكر له على نعمة الحج وجزيل نعمه وإحسانه، ودعا إلى التمسك بفضائل وأخلاق وقيم الإسلام الحنيف.