شاهد.. دخول 95 مليون وجبة غذائية وعبوة مياه وألبان وعصائر للحجاج في المشاعر المقدسة

أنحاء – متابعات :-
أشرفت وزارة التجارة والاستثمار خلال الأيام الخمسة الماضية على دخول المواد التموينية إلى المشاعر المقدسة؛ حيث تم إدخال أكثر من 43 مليون عبوة مياه معبأة، وأكثر من 35 مليون عبوة مرطبات وعصائر وألبان، و13 مليون رغيف خبز ومعجنات، إضافة إلى 4 ملايين وجبة جاهزة.
وأشرف مراقبو الوزارة على دخول سيارات الإمداد التمويني والبرادات المحملة بالمواد الغذائية التي تم توزيعها في المشاعر المقدسة، مع التأكد من توفر المخزون الكافي للإيفاء بمتطلبات الحجاج، وضمان عدم وجود أي نقص فيه.
وتقوم فرق الرقابة الميدانية بجولات على مدار الساعة للتأكد من وفرة المخزون التمويني الكافي لضيوف الرحمن، ومراقبة المتاجر والمباسط والعربات المتجولة ومصادرة أي سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.
وتشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية بحق كل مَن يعرّض صحة وسلامة المستهلكين والحجاج للخطر، مهيبة لعموم المستهلكين بالتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات.