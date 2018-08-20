صور | ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفات لأداء “ركن الحج الأعظم”

أنحاء – متابعات :-
بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الاثنين التاسع من ذي الحجة 1439هـ، في التوافد إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية، التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة، لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
وعلى امتداد الطرقات الموصلة بعرفات انتشر رجال المرور يساندهم أفراد الأمن والكشافة باذلين قصارى جهدهم لتأمين الانسيابية والمرونة بالحركة.
ويقف الحجيج على صعيد عرفات حتى غروب شمس اليوم، خاشعين ومبتهلين، مؤدين ركن الحج الأعظم.