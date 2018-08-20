صور مميزة ومشاهد إنسانية مؤثرة بين الحجاج على صعيد عرفات

أنحاء – متابعات : ــ
أظهرت صور للحجاج خلال وقوفهم اليوم على صعيد عرفات، مشاهد مؤثرة، ومواقف إنسانية جليلة، ووجوها خاشعة، وأيادي مرتفعة تضرعاً للمولى عز وجل.
ومن ضمن الصور لقطة لمسنة جالسة على كرسيها المتحرك وحولها ابنيها يقوم أحدهما بمسح قطرات العرق من جبينها، فيما يحمل الآخر حقيبة أغراضها.
وصورة لمسن من جنسية آسيوية يدفع الكرسي المتحرك لزوجته أو قريبته، وصور أخرى لحجاج آخرين بعضهم يحملون أطفالهم على أكتافهم، والآخر يقوم برعايتهم.
وبدا في صور أخرى عدد من أفراد الكشافة يشاركون الجهات الصحية في نقل الحجاج المرضى من مستشفى منى، حيث تطوعوا لمرافقة هؤلاء الحجاج طوال يوم عرفة ويقومون على خدمتهم.
وبينت صورة قيام عدد من رجال الأمن على خدمة بعض أسر شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية الذين تكفلت بحجهم الوزارة.