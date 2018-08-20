صور | وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز العمليات الموحدة 911 بمكة المكرمة

أنحاء – متابعات :-
تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء أمس الأحد، سير العمل بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة .
ووقف وزير الداخلية خلال زيارته التفقدية للمركز على الخدمات التي يوفرها المركز لضيوف بيت الله الحرام من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتم مباشرة مهام متابعتها بالمركز خلال موسم الحج.
واستمع من المشرفين على المهام المختلفة بالمركز لشرح عن الأسلوب المتبع في التعامل مع البلاغات التي يتلقونها ومتابعتها وتقييم نتائج الإستجابة لها، واللغات التي يتعامل منسوبي المركز بها مع المتصلين الذين لا يتحدثون اللغة العربية.
ثم دشن نظام الرسائل النصية (SMS) التي يتم من خلالها إشعار مقدمي البلاغات عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة الحالات التي يبلغون عنها، ومستوى رضاهم عنها، واستمع لشرح عن النظام قدمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح.
رافق سموه خلال الزيارة، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا.