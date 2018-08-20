20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عمران خان يتخلى عن القصر ومئات الخدم ويدعو للتقشف

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات : ــ

تخلى رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان عن المقر الحالي الفخم المخصص لإقامته، كما يعتزم الاحتفاظ بخادمين فقط من إجمالي 524 خادما، في إطار سياسة التقشف التي سيتبعها لتخفيض الديون.

وأعلن خان، أمس الأحد، في أول كلمة له إلى الشعب بوصفه رئيسا للوزراء، أنه سيعيش في منزل صغير مؤلف من 3 غرف نوم بدلا من المقر الحالي الفخم المخصص لإقامة رئيس الوزراء، كما سيبيع أسطول مكتبه من السيارات المضادة للرصاص.

وقال: “أريد أن أقول لشعبي إنني سأعيش حياة بسيطة، سأحافظ على أموالكم”.

وحدد رؤيته لباكستان جديدة، وتحدث باستفاضة عن ضرورة إعادة تشكيل باكستان من خلال تطبيق نظام إسلامي للرعاية الاجتماعية يحد من الفقر ويقلص مستويات الديون المرتفعة.

تخلى رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان عن المقر الحالي الفخم المخصص لإقامته، كما يعتزم الاحتفاظ بخادمين فقط من إجمالي 524 خادما، في إطار سياسة التقشف التي سيتبعها لتخفيض الديون.

وأعلن خان، أمس الأحد، في أول كلمة له إلى الشعب بوصفه رئيسا للوزراء، أنه سيعيش في منزل صغير مؤلف من 3 غرف نوم بدلا من المقر الحالي الفخم المخصص لإقامة رئيس الوزراء، كما سيبيع أسطول مكتبه من السيارات المضادة للرصاص.

وقال: “أريد أن أقول لشعبي إنني سأعيش حياة بسيطة، سأحافظ على أموالكم”.

وحدد رؤيته لباكستان جديدة، وتحدث باستفاضة عن ضرورة إعادة تشكيل باكستان من خلال تطبيق نظام إسلامي للرعاية الاجتماعية يحد من الفقر ويقلص مستويات الديون المرتفعة.

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