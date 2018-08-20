عمل المدينة يحصد المركز الثاني عن وزارة العمل

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي :-
تمثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قناة تفاعل وتواصل مهمة مع الجمهور المستفيدين من الخدمات المقدمة لعملائها بمكاتب العمل وذلك من خلال تقييم العميل نفسة للخدمة المقدمة له ومدى رضاه عنها وماهي الملاحظات أن وجدت سواء على سلوك الموظف أو على بيئة العمل والخدمات المتاحة له وذلك من خلال رابط تقييم الخدمة يصل لجوال العميل ليتم التقييم من خلاله يعقبه اتصال من المسؤولين عن برنامج التقييم بالوزارة لتأكيد تقييم العميل وجدية رضاه عن الخدمة وبيئة العمل ، وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تكوين علاقة متينة بينها وبين جمهورها مبنية على معايير تعزيز وتقوية وتطوير هذه العلاقة لتتحقق الاستفادة للطرفين. حيث إن ميثاق رضا العميل هو الهدف الأساسي تجاه زوارها ومسؤوليات هؤلاء الزوار تجاه الخدمة التي يقدمها موظفيها بمكاتب العمل للمستفيدين من الخدمة المقدمة .
وضمن مضار هذه المنافسة بين مكاتب العمل بالمملكة حقق مكتب العمل بالمدينة المنورة ممثلا بقسم خدمة العملاء تحت إدارة الأستاذ/ فهد بن لويبان الرشيدي المركز الثاني للشهر الماضي يوليو 2018 علما بأن قسم خدمة العملاء بمكتب العمل بالمدينة المنورة ما زال متمسك بإحدى المراكز الثلاثة الأولى ضمن المنافسة بالأشهر الأخيرة .
حيث أن مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس/ عبدالله بن غازي الصاعدي عمل تطوير صالة خدمة العملاء بما فيها تحديد مسارات للمكفوفين حيث يستطيع العميل مكفوف البصر الوصول لموظف خدمة العملاء من خلال المسار من بداية البوابة الرئيسيّة للمكتب والعودة مرة اخرى بكل يسر وسهولة بواسطة تحسس المسار المخصص لذلك والمتابع من قبل موظف مختص بتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.