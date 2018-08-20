20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | فيلم وثائقي جديد من رئاسة الحرمين عن “كسوة الكعبة المشرفة”
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فيديو | فيلم وثائقي جديد من رئاسة الحرمين عن “كسوة الكعبة المشرفة”

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