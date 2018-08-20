فيديو وصور | الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة.. شاهد مراسم استبدال الكسوة

أنحاء – متابعات :-
استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراسم استبدال ثوب الكعبة المشرفة، والتي بدأت فجر اليوم الإثنين 9 ذي الحجة (يوم عرفة).
وقام الكادر الوطني (المكون من ١٦٠ صانعاً وفنياً) بإنزال ثوب الكعبة القديم، واستبداله بالثوب الجديد المصنوع من الحرير الخالص في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
وتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، المكونة من أربعة جوانب متفرقة وستارة باب الكعبة، وذلك برفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدًا لفردها على الجنب القديم.
وجرت العادة على أن تستبدل الكعبة كسوتها مرةً واحدة كل عام بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفة، حيث يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة، ومتابعة مشاهد تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد.
وكانت فرق الرئاسة قد قامت أمس بفك أركان الكسوة من المذهبات، باستخدام آليات رافعة حديثة تمكن العاملين من الوصول لسطح الكعبة المشرفة، ورافعات من نوع متحرك وثابت لتسهيل التنقل وإنجاز المهمة على أكمل وجه.