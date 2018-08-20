فيديو وصور | مشهد مهيب للكعبة وقد أزاحت الريح ستارها

أنحاء – متابعات :-
هبت رياح شديدة مساء اليوم (الأحد) على المسجد الحرام، فحركت كسوة الكعبة المشرفة عاليا، والذي من المقرر استبدالها صباح يوم غدٍ، يوم عرفة، كما هو معتاد سنويا.
وكان منسوبو الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قد قاموا بفك المذهبات الموجودة في كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لاستبدالها، وهو ما ساعد على تحرك الكسوة بهذا الشكل عند هبوب الرياح.
يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد حذرت اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتوقعت أن تستمر حتى العاشرة مساء اليوم.
لحظة هبوب رياح قوية على #الحرم_المكي قبل قليل. #صهيلنا #يوم_الترويه #الحج #haji2018 #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/abZaRpclZk
— صهيل (@SaheelKSA) August 19, 2018