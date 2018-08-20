20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لأول مرة.. “المرور” يُخصص مساراً خاصاً لـ “النقل الترددي”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

خصصت إدارة المرور مساراً لحافلات النقل الترددي، لأول مرة في جسر العوالي؛ وذلك للمساهمة في تسريع حركة تلك الحافلات.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنه تم تخصيص أحد المسارات لحافلات النقل الترددي لأول مرة في جسر العوالي، حيث سيساهم هذا الإجراء في سرعة تدفق الحافلات وعودتها للرد الثاني”.

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