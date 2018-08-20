19 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محكمة تقضي بإغلاق مدرسة ثانوية بالرياض بسبب شكوى الأهالي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكما بإغلاق مدرسة الأمير سعود الفيصل الثانوية الحكومية بالرياض ونقلها إلى موقع آخر بعد أن رفع الأهالي جيران المدرسة قضية مطالبين بذلك.

وتضمنت الدعوى، وفقا لـ “الرياض”، رفض الأهالي أن تكون المدرسة الثانوية مجاورة لمنازلهم بحي الياسمين لتضررهم من ذلك، بحجة أن المبنى عندما تم تشييده كان مكتوبًا عليه مدرسة للمرحلة الابتدائية، وبذلك سيتم نقل المدرسة إلى أقرب مبنى تعليمي مجهز بحي القيروان، لعدم توفره بحيي الياسمين والصحافة.

وأوضح مدير الإعلام التربوي بالإدارة، علي الغامدي، أنه سيتم الاستفادة من مبنى المدرسة الثانوية بحي الياسمين بنقل إحدى المدارس المشتركة مع ابتدائية مجاهد بن جبر الابتدائية إليه، لتخفيف الضغط على المدارس وإتاحة قبول جميع الطلاب.

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