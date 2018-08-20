20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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معلومات قد لا تعرفها عن الكعبة وكسوتها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين معلومات عن الكعبة المشرفة وثوبها، قد تكون خافية على الكثيرين.

وأوضحت أن ارتفاع الكعبة يبلغ 14 متراً، وأن طول ضلع الكعبة من جهة باب إبراهيم 13 متراً، وضلعها من جهة الملتزم 12.5 متر، وبين الركنين 11 متراً، ومن جهة حجر إسماعيل 10.5 أمتار.

وأبانت أن وزن الذهب المستخدم في الكعبة 120 كيلوجراماً والفضة 100 كيلوجرام، وأن أول ثوب للكعبة صنع في المملكة في عام 1346هـ.

وأضافت أن الوزن الكلي لثوب الكعبة 1150 كيلوجراماً، ويبلغ وزن الحرير المستخدم في الثوب 670 كيلوجراماً، وعدد الخيوط المستخدمة في المتر الواحد 10 آلاف خيط.

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