أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»هيئة الإحصاء: مليونان و368 ألف حاج إجمالي حجاج الداخل والخارج حتى فجر اليوم
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