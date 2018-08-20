20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الإحصاء: مليونان و368 ألف حاج إجمالي حجاج الداخل والخارج حتى فجر اليوم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأن إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الخامسة من صباح يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 1439هـ، قد بلغ مليونين وأكثر من 368 ألف حاج.

ومن المقرر أن يتم الإعلان النهائي لإجمالي حجاج الداخل والخارج لموسم حج هذا العام مساء اليوم الإثنين.

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