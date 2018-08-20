20 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة موسيقار تونسي أثناء أدائه مناسك الحج في مكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

توفي الأحد، الموسيقار التونسي محمد إدريس، خلال أدائه مناسك الحج بالأراضي المقدسة، بحسب تصريح لنجله أمين إدريس نقلته صحف ومواقع تونسية.

وكان إدريس قد قدم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج رفقة زوجته، ومن المنتظر أن يتم مواراة جثمانه الثرى في مكة.

عمل الراحل ملحناً ورئيساً لمصلحة الموسيقى بإذاعة صفاقس التونسية، وتعامل مع فنانين معروفين كصابر الرباعي وجمال الشابي، وحصل على عدد من الجوائز والأوسمة بمهرجانات تونسية وعربية.

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