21 أغسطس 2018 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إطلاق نار بالقرب من محطة مترو بلندن.. وإصابة 3 أشخاص

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في العاصمة البريطانية لندن أمس الإثنين؛ جراء إطلاق نار بالقرب من محطة مترو كينغزبري غربي المدينة.

وسارعت الجهات المعنية إلى إغلاق محطة كينغزبري، وطوقت موقع الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إليه؛ لضبط المتهمين فيه وكشف ملابساته أمام الرأي العام.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين بالحادث إلى أحد المستشفيات القريبة من محطة المترو، فيما تواصل سيارات الشرطة عملها في تمشيط موقع الحادث.

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